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Баскетбол

Девон Джефферсон перейдет в Будивельник?

отАндрей Огородник

Фев 7, 2021 , ,
Девон Джефферсон

Столичный «Будивельник», который в первом свое сезоне после возвращению в элиту украинского баскетбола пока не может похвастаться громкими достижениями, продолжает поиски игроков способных усилить игру команды.

Как сообщает basket.com.ua, в скором времени новичком столичного клуба может стать американский легионер Девон Джефферсон, который последнее время выступал в чемпионате Израиля, где защищал цвета «Маккаби» с Хайфы набирая 13,6 очка и 6,7 подбора за 30 минут на площадке. РЭ составляет в среднем 16,6.

Отметим, после 18 сыгранных матчей «Будивельник» идет на восьмом месте среди 11 команд украинской Суперлиги.

от Андрей Огородник

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