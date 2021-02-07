Девон Джефферсон перейдет в Будивельник?

Столичный «Будивельник», который в первом свое сезоне после возвращению в элиту украинского баскетбола пока не может похвастаться громкими достижениями, продолжает поиски игроков способных усилить игру команды.

Как сообщает basket.com.ua, в скором времени новичком столичного клуба может стать американский легионер Девон Джефферсон, который последнее время выступал в чемпионате Израиля, где защищал цвета «Маккаби» с Хайфы набирая 13,6 очка и 6,7 подбора за 30 минут на площадке. РЭ составляет в среднем 16,6.

Отметим, после 18 сыгранных матчей «Будивельник» идет на восьмом месте среди 11 команд украинской Суперлиги.