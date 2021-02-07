МБК Одесса нашла усиление в чемпионате Турции

Середняк чемпионата Украины по баскетболу МБК «Одесса» усилила свой состав американским форвардом Териком Бриджманом, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Условия перехода 27-летнего форварда в одесский клуб не сообщаются. Известно, что Терик Бриджман последнее время выступал в составе турецкого клуба «Анадолу Эфес», за который набирал в среднем за игру 12 очков, делая семь подборов.

Напомним, сегодня МБК «Одесса» проведет матч украинской Суперлиги против одного из лидеров сезона «Киев-Баскет».