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Баскетбол

МБК Одесса нашла усиление в чемпионате Турции

отАндрей Огородник

Фев 7, 2021 , ,
Терик Бриджман

Середняк чемпионата Украины по баскетболу МБК «Одесса» усилила свой состав американским форвардом Териком Бриджманом, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Условия перехода 27-летнего форварда в одесский клуб не сообщаются. Известно, что Терик Бриджман последнее время выступал в составе турецкого клуба «Анадолу Эфес», за который набирал в среднем за игру 12 очков, делая семь подборов.

Напомним, сегодня МБК «Одесса» проведет матч украинской Суперлиги против одного из лидеров сезона «Киев-Баскет».

от Андрей Огородник

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