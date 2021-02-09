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Баскетбол

Официально: Давон Джефферсон — игрок Будивельника

отАндрей Огородник

Фев 9, 2021 , ,
Давон Джефферсон

Киевский «Будивельник» усилил свой состав опытнейшим легким форвардом Давоном Джефферсоном.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, 34-летний баскетболист до конца сезона будет защищать цвета столичного клуба. Последнее время он выступал в чемпионате Израиля, где был важным игроком местного «Маккаби», зарабатывая в среднем 14,3 очка та и делая 7,5 подборов.

Отметим, за свою карьеру новичок «Будивельника» успел поиграть в таких известных чемпионатах, как: Франции, России, Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Кубы, Турции и Италии.

от Андрей Огородник

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