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Баскетбол

Тренерский штаб баскетбольной сборной Украины определился с игроками на февральские матчи

отАндрей Огородник

Фев 10, 2021 , ,
Владимир Герун

Уже менее, чем через две недели сборная Украины по баскетболу сыграет матчи отбора к Евробаскету 2022.

Несмотря, что вопрос с выходом в финальный этап уже решен, ближайшие поединки будут очень важны в плане наигрывания состава.

Традиционно в составе сборной отсутствуют украинские легионеры из НБА Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь, тем не менее, тренерам удалось собрать весьма неплохой по именам состав.

Вячеслав Кравцов, Джером Рэндл, Александр Липовый, Денис Лукашов, Артем Пустовой, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Владимир Конев, Александр Мишула, Станислав Тимофеенко, Павел Крутоус, Анатолий Шундель, Владислав Коренюк, Александр Кобец, Сергей Павлов, Виталий Зотов, Вячеслав Петров, Дмитрий Скапинцев, Богдан Близнюк, Иссуф Санон и Кирилл Марченко.

Расписание сборной Украины в квалификации Евробаскета-2022:

20 февраля – Словения;

22 февраля – Венгрия.

от Андрей Огородник

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