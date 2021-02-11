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Баскетбол

11 очков Лэня не спасли Вашингтон от поражения

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Известный украинский баскетболист Алексей Лэнь продолжает получить игровую практику в составе своего нового клуба — «Вашингтона».

Сегодня ночью украинский бигмен вышел в стартовом составе столичного клуба на матч против своего бывшего клуба «Торонто». Алексей Лэнь провел на паркете  21 минуту 10 секунд, набрал 11 очков (4/5 двухочковых, 1/1 трехочковых), сделал 5 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот. Также на его счету 2 потери и 1 фол.

К сожалению, стараний украинца для положительного результата оказалось недостаточно. «Вашингтон» вновь проиграл, уступив канадскому клубу 22 очка(115:137).

от Андрей Огородник

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