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Баскетбол

Детройт покинул последнее место в Восточной конференции

отАндрей Огородник

Фев 13, 2021 , ,
Святослав Михайлюк

Клуб украинского баскетболиста Святослава Михайлюка постепенно выкарабкивается из дна турнирной таблицы Восточной конференции.

Сегодня ночью «Детройт» обыграл четвертую команду конференции «Бостон», одержав вторую победу за три матча. Примечательно, что ранее у клуба была серия из четыре поражений кряду.

Свой вклад в победу внес и украинский баскетболист Святослав Михайлюк. Выходя со скамейки запасных, он набрал 5 очков, реализовав 1 двухочковый и 1 трехочковый бросок. Также за 21 минуту игрового времени украинец записал в свой актив 2 подбора и 1 перехват.

Благодаря победе «Детройт» обошел предпоследнюю команду конференции «Вашингтон», цвета которой защищает ещё один украинец Лэнь.

от Андрей Огородник

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