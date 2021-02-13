Вашингтон Лэня снова проиграл

Клуб украинского баскетболиста Алексея Лэня «Вашингтон» продолжает лихорадить в рамках регулярного чемпионата НБА.

Сегодня ночью «визардс» вновь проиграли, на этот раз уступив «Нью-Йорку». Не помогла клубу и игра Лэня, который за 21 минуту игрового времени реализовал 4/6 двухочковых и 0/1 трехочковых. Также он совершил 6 подборов и 2 блок-шота. Кроме того, украинец совершил один фол и допустил 3 потери.

Очередное поражение откинуло «Вашингтон» на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Для Лэня сегодняшний матч стал 12 в составе столичного клуба, в среднем за игру он набирает 7,8 очков.