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Баскетбол

Киев-Баскет указал на дверь январскому новичку клуба

отАндрей Огородник

Фев 15, 2021 , ,
Тревин Тибодо

Непродолжительным оказалось пребывание в чемпионате Украины по баскетболу американского баскетболиста Тревина Тибодо.

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт столичного «Киев-Баскета», руководство клуба приняло решение расстаться с игроком, который пополнил клуб лишь в январе. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Отметим, с момента перехода Тревин Тибодо провел в составе «Киев-Баскета» 6 матчей в Суперлиге Украины, в которых в среднем набирал 5,7 очков и делал 3,7 подбора с эффективностью 9.7.

от Андрей Огородник

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