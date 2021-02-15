Киев-Баскет указал на дверь январскому новичку клуба

Непродолжительным оказалось пребывание в чемпионате Украины по баскетболу американского баскетболиста Тревина Тибодо.

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт столичного «Киев-Баскета», руководство клуба приняло решение расстаться с игроком, который пополнил клуб лишь в январе. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Отметим, с момента перехода Тревин Тибодо провел в составе «Киев-Баскета» 6 матчей в Суперлиге Украины, в которых в среднем набирал 5,7 очков и делал 3,7 подбора с эффективностью 9.7.