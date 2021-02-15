Святослав Михайлюк повторил свой рекорд результативности в составе Детройта

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк провел блестящий матч в рамках регулярного чемпионата НБА в составе «Детройта».

В матче против «Нового Орлеана» украинский баскетболист стал вторым по результативности игроком своего клуба. На его счету 18 очков (3/3 двухочковые, 4/8 трехочковые), сделал 2 подбора, 3 передачи, 2 блокшота, а также допустил 1 фол и 1 потерю за 25.24 минут на паркете. Его показатель «+/-» составил рекордные в этом матче «+18», что позволило его клубу выиграть со счетом 123:112.

Стоить отметить, что восемнадцать очков за матч повторение лучшего результата Михайлюка в сезоне. Столько же он набирал месяц назад в матче против «Милуоки», ещё дважды в нынешнем сезоне он набирал 15 очков за встречу.