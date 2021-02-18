EURO.com.ua

Баскетбол

Хорошая игра Лэня позволила Вашингтону продлить серию побед до трех матчей

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Столичный «Вашингтон», цвета которого защищает украинский баскетболист Алексей Лэнь, постепенно поднимается из низов турнирной таблицы восточной конференции.

Сегодня ночью «Вашингтон» сумел обыграть «Денвер» (130:128), одержав третью победу кряду, что позволило клубу подняться на 13 место.

Стоить отметить вклад в победу украинского баскетболиста. На счету Алексея Лэня 10 очков (5/8 двухочковых, 0/2 штрафных), также он сделал 8 подборов, 1 передачу, 1 блокшот и допустил 3 фола , 1 потерю за 17.37 минут на паркете.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Баскетбол

Хорошая игра Лэня позволила Вашингтону продлить серию побед до трех матчей

Фев 18, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Стивен Бертт — MVP тура чемпионата Украины

Фев 18, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Киев-Баскет указал на дверь январскому новичку клуба

Фев 15, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + 19 =

Вы пропустили

Футбол

Рейтинг ФИФА: Сборная Украины в ТОП-25

Фев 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Известный бразилец вошел в тренерский штаб Металла

Фев 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Сергей Ковалец ушел в отставку

Фев 18, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Хорошая игра Лэня позволила Вашингтону продлить серию побед до трех матчей

Фев 18, 2021 Андрей Огородник