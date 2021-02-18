Хорошая игра Лэня позволила Вашингтону продлить серию побед до трех матчей

Столичный «Вашингтон», цвета которого защищает украинский баскетболист Алексей Лэнь, постепенно поднимается из низов турнирной таблицы восточной конференции.

Сегодня ночью «Вашингтон» сумел обыграть «Денвер» (130:128), одержав третью победу кряду, что позволило клубу подняться на 13 место.

Стоить отметить вклад в победу украинского баскетболиста. На счету Алексея Лэня 10 очков (5/8 двухочковых, 0/2 штрафных), также он сделал 8 подборов, 1 передачу, 1 блокшот и допустил 3 фола , 1 потерю за 17.37 минут на паркете.