Стивен Бертт — MVP тура чемпионата Украины

Разыгрывающий киевского «Будивельника» Стивен Бертт признан лучшим игроком тура чемпионата Украины по баскетболу.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, американский баскетболист стал MVP тура, а также включен в символическую сборную.

Сборная тура:

Джошуа Форчун («Запорожье», 3 матча) — 20,3 очка, 3,3 подбора;

Владимир Конев («Черкасские Мавпы», 3 матча) — 13,3 очка, 8,7 подбора, 2,0 передачи;

Ди Джей Стефенс («Прометей», 3 матча) — 14,7 очка, 6,7 подбора, 2,3 передачи;

Стивен Бертт «Будивельник», 2 матча) — 23 очка, 6,5 передачи, 4,0 подбора, 2,0 перехвата;

Вячеслав Бобров («Днепр», 3 матча) — 16 очков, 9,7 подбора, 2,7 передачи.

Напомним, «Будивельник» крайние два матча против «Днепра» и «Харьковских Соколов» выиграл. В столичного клуба серия из пяти побед кряду, при том, что ранее была серия из пяти поражений.