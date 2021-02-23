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Баскетбол

Пух Джетер покинет Днепр

отАндрей Огородник

Фев 23, 2021 , ,
Пух Джетер

Бывший баскетболист сборной Украины Пух Джетер, который не так давно вернулся в чемпионат Украины, подписав контракт с «Днепром», близок к уходу из клуба.

По информации журналиста Александра Прошуты, тренерский штаб днепровского клуба не доволен уровнем игры, который показывает баскетболист в нынешнем сезоне. Его показатели 5,3 очка при 2,2 ассистах в среднем за матч, что не устраивает действующего чемпиона Украины. Ожидается, что игрок может покинуть клуб уже в ближайшее время.

Напомним, в свое время Пух Джетер являлся одним из лучших игроков украинской Суперлиги, принял украинское гражданство и принимал участие в Евробаскете 2013 года.

от Андрей Огородник

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