Лэнь помог Вашингтону обыграть Миннесоту

Украинский баскетболист Алексей Лэнь провел весьма неплохой матч в рамках регулярного чемпионата НБА.

Сегодня ночью «Вашингтон» оказался сильнее «Миннесоты». Решающей стала третья четверть в которой столичный клуб заработал гандикап в 15 очков.

Вашингтон Уизардс (13-18) — Миннесота Тимбервулвз (7-27) — 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

Алексей Лэнь в победном матче провел на площадке более 18-ти минут и также занес в свой актив четыре подбора и четыре блок-шота. В то же время на его счету пять фолов и две потери.