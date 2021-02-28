EURO.com.ua

Баскетбол

Лэнь помог Вашингтону обыграть Миннесоту

отАндрей Огородник

Фев 28, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Украинский баскетболист Алексей Лэнь провел весьма неплохой матч в рамках регулярного чемпионата НБА.

Сегодня ночью «Вашингтон» оказался сильнее «Миннесоты». Решающей стала третья четверть в которой столичный клуб заработал гандикап в 15 очков.

Вашингтон Уизардс (13-18) — Миннесота Тимбервулвз (7-27) — 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

Алексей Лэнь в победном матче провел на площадке более 18-ти минут и также занес в свой актив четыре подбора и четыре блок-шота. В то же время на его счету пять фолов и две потери.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Баскетбол

Лэнь помог Вашингтону обыграть Миннесоту

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Пятое за последние шесть матчей поражение Детройта

Фев 27, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Киев-Баскет даст второй шанс Тибодо

Фев 27, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

одиннадцать + один =

Вы пропустили

Футбол

Игорь Бойчук покинул Рух

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Малиновский отличился голом в воротах Самподории

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Свитолина будет сеянной под первым номером на турнире в Катаре

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Главный тренер Шальке отправлен в отставку

Фев 28, 2021 Андрей Огородник