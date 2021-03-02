Шакил Гудвин перешел в МБК Николаев

Аутсайдер чемпионата Украины по баскетболу МФК «Николаев» сумел заманить в свой состав достаточно интересного новичка.

Как сообщает отечественная пресса, «корабелы» подписали американского бигмена Шакила Гудвина. Условия перехода баскетболиста пока остаются неизвестными.

Стоить отметить, что Шакил Гудвин имеет весьма неплохой послужной список. Он является выпускником университета «Мемфиса», успел поиграть в Германии, Италии и Турции. Последним его клубом была греческая «Лариса», в составе которой он зарабатывал в среднем за игру 8.5 очков, делая 6.3 подбора за 21 минуту игрового времени.