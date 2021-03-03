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Баскетбол

НБА: Вашингтон терпит очередное поражение

отАндрей Огородник

Мар 3, 2021 , ,
Алексей Лэнь

После небольшого лучика света в конце туннеля, когда команда украинского баскетболиста Алексея Лэня выдала серию побед последовала очередная серия неудач.

Сегодня ночью «Вашингтон» снова проиграл, на этот раз «Мемфису». Определяющей стала вторая четверть в которой «волшебники» уступили с разницей в тринадцать очков.

Алексей Лэнь провел на площадке 19 минут и набрал 4 очка + 7 подборов + 1 передачу, «+/-» составил +10.

Вашингтон – Мемфис 111:125 (33:35, 23:36, 22:25, 33:29)

После 33 сыгранных матчей «Вашингтон» идет на 13 месте среди 15 команд восточной конференции.

от Андрей Огородник

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