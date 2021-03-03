Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИБА

Последние успехи сборной Украины по баскетболу и выход на Евробаскет 2022 повиляли на улучшение позиций команды в рейтинге ФИБА.

Благодаря двум февральским победам над сборными Словении и Венгрии подопечные Айнарса Багатскиса поднялись на 28 место в мире, оставив позади себя Китай.

Отметим, что лидирующую тройку самых сильных сборных планеты составили сборные США, Испании и Австралии.

1 США 781.8 2 Испания 721.3 3 Австралия 667.0 … … … 26 Черногория 410.5 27 Латвия 400.4 28 Украина 376.4 29 Китай 363.7 30 Южная Корея 341.1