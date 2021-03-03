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Баскетбол

Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИБА

отАндрей Огородник

Мар 3, 2021 , ,
Сборная Украины по баскетболу

Последние успехи сборной Украины по баскетболу и выход на Евробаскет 2022 повиляли на улучшение позиций команды в рейтинге ФИБА.

Благодаря двум февральским победам над сборными Словении и Венгрии подопечные Айнарса Багатскиса поднялись на 28 место в мире, оставив позади себя Китай.

Отметим, что лидирующую тройку самых сильных сборных планеты составили сборные США, Испании и Австралии.

1США781.8
2Испания721.3
3Австралия667.0
26Черногория410.5
27Латвия400.4
28Украина376.4
29Китай363.7
30Южная Корея341.1

от Андрей Огородник

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