Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИБА

Последние успехи сборной Украины по баскетболу и выход на Евробаскет 2022 повиляли на улучшение позиций команды в рейтинге ФИБА.
Благодаря двум февральским победам над сборными Словении и Венгрии подопечные Айнарса Багатскиса поднялись на 28 место в мире, оставив позади себя Китай.
Отметим, что лидирующую тройку самых сильных сборных планеты составили сборные США, Испании и Австралии.
|1
|США
|781.8
|2
|Испания
|721.3
|3
|Австралия
|667.0
|…
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|26
|Черногория
|410.5
|27
|Латвия
|400.4
|28
|Украина
|376.4
|29
|Китай
|363.7
|30
|Южная Корея
|341.1