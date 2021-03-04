Блестящая игра Михайлюка помогла Детройту разгромить Торонто

Сегодня ночью «Детройт», цвета которого защищает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, весьма уверенно разобрался в «Торонто».

Несмотря на серию из трех поражений кряду «Пистонс» сумели выдать один из лучших матчей в сезоне, выиграв четыре из четырех четвертей, причем в первой команда набрала 43 очка.

Стоить отметить и отличный матч в исполнении Михайлюка. Украинец вышел в старте и провел на площадке почти 37 минут. Он набрал 17 очков, реализовав 1/2 двухочковых и 5/9 трехочковых бросков, а также не забив ни разу с двух штрафных бросков.

Торонто – Детройт 105:129 (37:43, 23:26, 20:29, 25:31)

Детройт: Эллингтон (25), Михайлюк (17), Пламли (14 + 11 подборов + 10 передач), Смит (10 + 12 подборов + 11 передач), Бей (7) – старт; Макгрудер (20), Ли (20 + 7 передач), Думбуя (9), Стюарт (6), Сирвидис (1).