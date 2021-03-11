Владимир Герун отстранен от тренировок Уникахи

Известный украинский баскетболист Владимир Герун не скоро появиться на паркете в матчах испанского чемпионата.

Как сообщает испанская пресса, после того, как украинский центровой не успел подписать контракт с новым клубом до трансферного дедлайна в Испании тренерский штаб «Уникахи» принял решение отстранить его от официальных матчей.

Отмечается, что в расположении игрока физиотерапевты, медицинский персонал, тренажерный зал клуба, все необходимое для полноценных занятий, но все тренировки он проводит индивидуально не имея права играть в составе «Уникахи».