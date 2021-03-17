Михайлюк доволен переходом в Оклахому

Украинский баскетболист выступающий в НБА Святослав Михайлюк прокомментировал свой переезд в Оклахому.

Несмотря на то, что в составе «Детройта» украинец получал регулярную игровую практику, именно он отправился в состав «тандер» в качестве недавнего обмена. Тем не менее, Михайлюка все устраивает и он с нетерпением ждет своего дебюта.

«Сейчас много встреч, знакомлюсь со всеми. Знакомлюсь с организацией и городом, пытаюсь приспособиться и узнать как можно больше.

Обмен был неожиданным, но теперь я здесь. В «Оклахоме» хорошие люди, хорошая организация. Мне здесь нравится.

Мне кажется, что в середине сезона сложнее влиться в команду, чем в начале. Я пришел сюда и постараюсь приспособиться, как только смогу. Я делаю все, что мне говорит тренер – растягивать площадку, быть собой, играть усердно с большим рвением. Нужно старательно играть в защите и правильно в нападении», – сказал Михайлюк.