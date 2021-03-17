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Баскетбол

Рекордсмен Суперлиги покинул Будивельник

отАндрей Огородник

Мар 17, 2021 , ,
Михаил Анисимов

Киевский «Будивельник» возвращение которого в элиту украинского баскетбола пока сложно назвать успешным, принял решение избавиться от известнейшего центрового клуба Михаила Анисимова.

Официальная страница «Будивельника» в Фейсбук сообщает, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Причины прекращения сотрудничестве не сообщаются.

Отметим, 36-летний Анисимов в нынешнем сезоне провел за киевскую команду 19 игр, в среднем набирал 8,4 очка, совершал 1,1 передачи и 5,3 подбора. Также баскетболист является самым результативным игроком в истории Суперлиги, на его счету 4149 очков.

от Андрей Огородник

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