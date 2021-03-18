Феерия Ягуповой позволила Фенербахче обыграть Галатасарай

Звезда женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова продолжает блистать в составе гранда турецкого баскетбола «Фенербахче».

В матче 1/4 финала Кубка ФИБА против «Галатасарая» украинка стала лучшим игроком встречи, записав на свой счет за 36 минут на паркете набрала 32 очка. Также в активе Ягуповой 4 подбора, 7 ассистов, 2 перехвата и 1 блок. Коэффициент эффективности составил +39.

Феерическая игра украинки позволила «Фенербахче» праздновать победу 91:74. Напомним, что Ягупова ранее неоднократно становилась игроком недели в Евролиге.