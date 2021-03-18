Лэнь сделал дабл-дабл против своего бывшего клуба

Украинский баскетболист Алексей Лэнь, который в нынешнем сезоне выступает в составе «Вашингтона», провел отличный поединок в составе своего нового клуба против «Сакраменто», где играл ранее.

За 23.55 минут игрового времени, которые украинец провел на паркете, он набрал 13 очков (5/7 двухочковых, 0/0 трехочковых, 3/3 штрафные), сделал 12 подборов, 3 передачи, 4 фола и допустил 2 потери.

К сожалению, стараний украинца опять не хватило, «Вашингтон» потерпел очередное поражение(119:121), которое стало для столичного клуба пятым кряду и седьмым за последние восемь матчей.