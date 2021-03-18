EURO.com.ua

Баскетбол

Лэнь сделал дабл-дабл против своего бывшего клуба

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Украинский баскетболист Алексей Лэнь, который в нынешнем сезоне выступает в составе «Вашингтона», провел отличный поединок в составе своего нового клуба против «Сакраменто», где играл ранее.

За 23.55 минут игрового времени, которые украинец провел на паркете, он набрал 13 очков (5/7 двухочковых, 0/0 трехочковых, 3/3 штрафные), сделал 12 подборов, 3 передачи, 4 фола  и допустил 2 потери.

К сожалению, стараний украинца опять не хватило, «Вашингтон» потерпел очередное поражение(119:121), которое стало для столичного клуба пятым кряду и седьмым за последние восемь матчей.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Баскетбол

Лэнь сделал дабл-дабл против своего бывшего клуба

Мар 18, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Феерия Ягуповой позволила Фенербахче обыграть Галатасарай

Мар 18, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Михайлюк доволен переходом в Оклахому

Мар 17, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − один =

Вы пропустили

Футбол

Сразу четыре немецких тренера вывели свои команды в 1/4 финала ЛЧ

Мар 18, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Лэнь сделал дабл-дабл против своего бывшего клуба

Мар 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Рома опровергла информацию об интересе к Яремчуку

Мар 18, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Феерия Ягуповой позволила Фенербахче обыграть Галатасарай

Мар 18, 2021 Андрей Огородник