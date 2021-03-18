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Баскетбол

Официально: Герун покинул Уникаху

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , ,
Владимир Герун

Баскетболист сборной Украины Владимир Герун посреди сезона остался без клуба.

Несмотря на стабильные выступления сезоном ранее, с приходом на должность главного тренера испанской «Уникахи» Фотиса Кацикариса украинец сначала потерял место в составе, а в скоре и вовсе был отчислен из команды. Сегодня же официальный сайт «Уникахи» сообщил об уходе украинского игрока.

Отметим, за время выступлений в составе «Уникахи» Владимир Герун провел 79 матчей и в среднем набирал 5,9 очка за игру. Бывший клуб украинца является середняком чемпионата Испании.

от Андрей Огородник

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