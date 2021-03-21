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Баскетбол

Тренер Оклахомы доволен дебютным матчем Михайлюка

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
Святослав Михайлюк

Главный тренер клуба регулярного чемпионата НБА по баскетболу «Оклахомы» Марк Дэйгнолт оценил действия украинского баскетболиста Святослава Михайлюка в матче против «Атланты».

Несмотря на то, что за 16 минут игрового времени украинский баскетболист результативными действиями не отличился, своим старанием он впечатлил главного тренера команды.

«Я был очень впечатлен тем, как Михайлюк вышел на дебютную игру и пытался вписаться в то, что мы делали. Всегда интересно наблюдать за новичком. Я очень уважаю то, как он вписался в команду. Но мы могли бы сделать его немного более агрессивным.

Когда у нас появляется новый игрок, мы хотим понять, кто он такой и какова его игра. Но при этом мы не выносим слишком много суждений, основанных на его предыдущем опыте. Потому что условия разные, его прошлая команда была другой», – сказал Дэйгнолт.

от Андрей Огородник

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