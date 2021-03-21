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Баскетбол

Ягупова вывела Фенербахче в финале женской Евролиги

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
Алина Ягупова

Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова продолжает доказывать свой высочайший уровень мастерства.

Вчера украинская баскетболиста вышла в стартовом составе «Фенербахче» в ответном матче против «Галатасарая». За 36 минут она набрала 18 очков, сделала 4 ассиста, 7 подборов, 3 перехвата, совершила 4 потери. Ее рейтинг эффективности составил -11. 

Несмотря на хороший матч Ягуповой «Фенербахче» проиграл со счетом 61:71, но благодаря разгрому в первом поединке, в котором Ягупова была лучшей в составе, команда прошла в финал четырех самого престижного женского турнира Европы.

от Андрей Огородник

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