Лэнь среди лучших игроков Вашингтона в матче против Детройта

Украинский баскетболист Алексей Лэнь принял участие в победном матче «Вашингтона» против ещё одного аутсайдера конференции «Детройта».

В матче против бывшего клуба Святослава Михайлюка Алексей Лэнь вышел в стартовом составе и провел на площадке 15 минут игрового времени, за которые набрал 12 очков и совершил один побор. Украинец вошел в пятерку самых результативных игроков своего клуба.

Вашингтон Уизардс (16-28) — Детройт Пистонз (12-33) 106:92 (33:22, 35:19, 11:34, 27:17)

Уизардс: Уэстбрук (19 + 19 подборов + 10 передач), Бил (17), Хачимура (14), Гэффорд (13), Лэнь (12), Нето (12)

В нынешнем сезоне в среднем за игру Алексей Лэнь набирает 7,1 очка и делает 4 подбора.