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Баскетбол

Михайлюк отыграл 24 минуты в матче против Бостона

отАндрей Огородник

Мар 28, 2021 , ,
Святослав Михайлюк

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк с каждым матчем получает все больше шансов от тренерского штаба «Оклахомы» состав которой пополнил несколько недель назад.

В матче против «Бостона» украинский защитник получил в свое распоряжение 24 минуты игрового времени, за которые набрал шесть очков, правда, для положительного результата его команде этого не хватило.

Оклахома Сити Тандер (19-26) — Бостон Селтикс (23-23) 94:111 (25:21, 27:26, 28:29, 14:35)

Напомним, на счету ещё одного украинского представителя в НБА Алексея Лэня 12 очков в матче против «Детройта».

от Андрей Огородник

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