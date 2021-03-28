Михайлюк отыграл 24 минуты в матче против Бостона

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк с каждым матчем получает все больше шансов от тренерского штаба «Оклахомы» состав которой пополнил несколько недель назад.

В матче против «Бостона» украинский защитник получил в свое распоряжение 24 минуты игрового времени, за которые набрал шесть очков, правда, для положительного результата его команде этого не хватило.

Оклахома Сити Тандер (19-26) — Бостон Селтикс (23-23) 94:111 (25:21, 27:26, 28:29, 14:35)

Напомним, на счету ещё одного украинского представителя в НБА Алексея Лэня 12 очков в матче против «Детройта».