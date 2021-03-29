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Баскетбол

Пустовой поучаствовал в победе Барселоны над Фуэнлабрадой

отАндрей Огородник

Мар 29, 2021 , ,
Артем Пустовой

Очень непростую победу одержала каталонская «Барселона» в матче 27 тура чемпионата Испании.

Клуб украинского баскетболиста Артема Пустового с трудом обыграл «Фуэнлабраду» со счетом (81:79). Стоить отметить вклад в победу украинского игрока на счету которого 9 очков, также он сделал 7 подборов, реализовал 4 из 7 двухочковых и 1 из двух штрафных.

Благодаря победе «Барселона» продолжает погоню за мадридским «Реалом» уступая столичному клубу в чемпионате Испании четыре очка. Вчерашний матч для Пустового стал 19 в сезоне, в среднем за игру он набирает чуть более восьми очков.

от Андрей Огородник

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