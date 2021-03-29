Пустовой поучаствовал в победе Барселоны над Фуэнлабрадой

Очень непростую победу одержала каталонская «Барселона» в матче 27 тура чемпионата Испании.

Клуб украинского баскетболиста Артема Пустового с трудом обыграл «Фуэнлабраду» со счетом (81:79). Стоить отметить вклад в победу украинского игрока на счету которого 9 очков, также он сделал 7 подборов, реализовал 4 из 7 двухочковых и 1 из двух штрафных.

Благодаря победе «Барселона» продолжает погоню за мадридским «Реалом» уступая столичному клубу в чемпионате Испании четыре очка. Вчерашний матч для Пустового стал 19 в сезоне, в среднем за игру он набирает чуть более восьми очков.