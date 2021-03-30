Ягупова второй год кряду претендует на звание лучшего игрока Евролиги

Лучшая баскетболистка Украины Алина Ягупова может второй год кряду стать MVP сезона женской Евролиги.

Как сообщает официальный сайт FIBA, украинка включена в список баскетболисток претендующих на звание лучшей в сезоне, всего на звание MVP сезона претендуют десять спортсменок. Голосование проводиться на сайте организации. Также Ягупова претендует на попадание в символическую сборную защитного плана.

Напомним, Ягупова вместе со своим клубом «Фенербахче» сыграет в финале четырех баскетбольной Евролиги, которая состоится 16-18 апреля.