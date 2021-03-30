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Баскетбол

Ягупова второй год кряду претендует на звание лучшего игрока Евролиги

отАндрей Огородник

Мар 30, 2021 , ,
Алина Ягупова

Лучшая баскетболистка Украины Алина Ягупова может второй год кряду стать MVP сезона женской Евролиги.

Как сообщает официальный сайт FIBA, украинка включена в список баскетболисток претендующих на звание лучшей в сезоне, всего на звание MVP сезона претендуют десять спортсменок. Голосование проводиться на сайте организации. Также Ягупова претендует на попадание в символическую сборную защитного плана.

Напомним, Ягупова вместе со своим клубом «Фенербахче» сыграет в финале четырех баскетбольной Евролиги, которая состоится 16-18 апреля.

от Андрей Огородник

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