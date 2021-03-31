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Баскетбол

Очередной блестящий матч Ягуповой в составе Фенербахче

отАндрей Огородник

Мар 31, 2021 , ,
Алина Ягупова

Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова продолжает феерить в составе одного из сильнейших клубов Европы турецкого «Фенербахче».

После блестящей игры в Евролиге, где не в последнюю очередь благодаря украинке стамбульский гранд пробился в финал четырех, Ягупова продолжает «тащить» свой клуб и в внутреннем первенстве. Во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата Турции против «Хатая» украинская баскетболиста стала лучшей в составе «Фенербахче» Украинка набрала 22 очка за 29 минут и 40 секунд на площадке. Также на ее счету 8 передач и 5 подборов. Рейтинг +/- составил плюс 22. 

Благодаря Ягуповой «Фенербхаче» выиграл со счетом (91:70) и вышел в полуфинал.

от Андрей Огородник

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