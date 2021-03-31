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Баскетбол

В Киев-Баскете вспышка коронавируса

отАндрей Огородник

Мар 31, 2021 , ,
Коронавирус

Лидер чемпионата Украины по баскетболу «Киев-Баскет» прошел плановое обследование на коронавирус перед матчем против БК «Запорожье».

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, в «Кеив-Баскете» обнаружены три случая инфицирования на COVID-19. Положительные тесты сдали игрок Сергей Павлов, ассистент тренера Артем Слипенчук и врач-массажист Сергей Гумела. Сообщается, что все игроки сейчас находятся на самоизоляции.

Отметим, несмотря на случаи инфицирования, матч между «Киев-Баскет» и «Запорожьем» в 1/4 финала Кубка Украины состоится в заначеное время, в 15:00..

от Андрей Огородник

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