Михайлюк — лучший игрок в составе Оклахомы в матче против Торонто

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк от матча к матчу все больше добавляет в своей игре в составе своего нового клуба «Оклахомы».

В матче против «Торонто», который был сыгран сегодня ночью украинскому баскетболисту не было равных в составе канзаского клуба. Свят вышел в старте и провел на площадке 35 минут 33 секунды, за это время он заработал 22 очка (9-14 с игры, 4-8 трехочковые), сделал 9 подборов и совершил 4 потери и стал самым результативным игроком команды. Благодаря действиям украинца «Оклахома» выиграла со счетом (113:103).

Стоить отметить, что по результативности этот матч стал лучшим для Михайлюка в сезоне, а по подборам и вовсе в карьере.