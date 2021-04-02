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Баскетбол

Лэнь набрал 14 очков в матче против Детройта

отАндрей Огородник

Апр 2, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Весьма неплохая игра в исполнении украинского баскетболиста «Вашингтона» Алексея Лэня не помогла столичному клубу уйти от очередного поражения.

В матче против одного из аутсайдеров конференции «визардс» без шансов уступили с разницей в 29 очков (120:91). Алексей Лэнь провел на площадке 21.05 минут. За это время он набрал 14 очков (7/12 двухочковых, 0/0 трехочковых, 0/2 штрафных), сделал 5 подборов, 0 передач, 4 фола, 1 перехват и не допустил потерь.

Для «Вашингтона» это поражение второе кряду, после трех кряду побед. Команда украинца идет на 12 месте в Восточной конференции.

от Андрей Огородник

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