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Баскетбол

Алексей Лэнь сыграл в матче против Далласа

отАндрей Огородник

Апр 4, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Украинский баскетболист Алексей Лэнь не сумел помочь своему клубу «Вашингтон Визардс» прервать серию из поражений.

В матче против «Далласа» Алексей Лень провел на площадке 13 минут, совершил 5 подборов, 1 ассист, 1 фол, 1 перехват, 1 потерю, 2 блок-шота, но для положительного результата этого оказалось недостаточно. Клуб Дончича и Порзингиса был лучшим в трех из четверех четвертей.

Вашингтон – Даллас 87:109 (19:24, 28:28, 20:23, 20:34)

В нынешнем сезоне на счету Лэня 33 матча в составе «Вашингтона», в которым он проводит на паркете в среднем за игру шестнадцать минут и набирает семь очков.

от Андрей Огородник

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