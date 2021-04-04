НБА: Портленд уничтожил Оклахому Михайлюка

Не лучшим образом сложился вечер для баскетболиста сборной Украины и «Оклахомы-Сити» Святослава Михайлюка.

Сегодня ночью, в рамках регулярного чемпионата НБА клуб украинца потерпел одно из крупнейших своих поражений в нынешнем сезоне. «Молнии» проиграли четыре из четырех четвертей, что в итоге вылилось в поражение с разницей почти пятдесят очков.

Портленд – Оклахома-Сити 133:85 (35:19, 30:27, 39:13, 29:26)

Святослав Михайлюк за 23 проведенные минуты заработал 3 очка, совершил 2 подбора, 1 фол, 1 перехват, 4 потери.