EURO.com.ua

Баскетбол

НБА: Портленд уничтожил Оклахому Михайлюка

отАндрей Огородник

Апр 4, 2021 , ,
Святослав Михайлюк

Не лучшим образом сложился вечер для баскетболиста сборной Украины и «Оклахомы-Сити» Святослава Михайлюка.

Сегодня ночью, в рамках регулярного чемпионата НБА клуб украинца потерпел одно из крупнейших своих поражений в нынешнем сезоне. «Молнии» проиграли четыре из четырех четвертей, что в итоге вылилось в поражение с разницей почти пятдесят очков.

Портленд – Оклахома-Сити 133:85 (35:19, 30:27, 39:13, 29:26)

Святослав Михайлюк за 23 проведенные минуты заработал 3 очка, совершил 2 подбора, 1 фол, 1 перехват, 4 потери.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Баскетбол

Алексей Лэнь сыграл в матче против Далласа

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

НБА: Портленд уничтожил Оклахому Михайлюка

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Михайлюк набрал шесть очков в матче против Финикса

Апр 3, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять − 2 =

Вы пропустили

Теннис

Volvo Car Open: Екатерина Бондаренко стартовала с победы в квалификации

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Беседин может сыграть против Александрии

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

В двух игроков Зари диагностировали коронавирус

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Алексей Лэнь сыграл в матче против Далласа

Апр 4, 2021 Андрей Огородник