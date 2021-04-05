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Баскетбол

Миглиниекс: У Мавп был бы шанс, если бы не наше мастерство и эмоции сегодня

отАндрей Огородник

Апр 5, 2021 , ,
Игорь Миглиниекс

Главный тренер столичного «Будивельника» Игорс Миглиниекс прокомментировал победу своего клуба в Кубке Украины.

В первом своем сезоне после возвращения в украинский баскетбол, самая титулованная команда страны сумела выиграть второй по статусу турнир Украины. На пути в финал «Будивельник» обыграл «Азовмаш» (105:55, 121:51), «Прометей» (72:66) и «Николаев» (82:71). Был клуб лучшим и в матче против «Черкасских Мавп» в главном поединке (93:70).

«Очень эмоционально и заслуженно попали в финал. Был свой рисунок игры. У Мавп был бы шанс, если бы не наше мастерство и эмоции сегодня. Но мы им не дали шанс. Задачи на чемпионат амбициозные. Много команд мотивированы и будут работать. Путь длинный. Нелегкая лига».

Напомним, «Будивельник» десять раз становился чемпионом Украины, вчерашняя победа в кубке стала для клуба четвертой.

от Андрей Огородник

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