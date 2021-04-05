Миглиниекс: У Мавп был бы шанс, если бы не наше мастерство и эмоции сегодня

Главный тренер столичного «Будивельника» Игорс Миглиниекс прокомментировал победу своего клуба в Кубке Украины.

В первом своем сезоне после возвращения в украинский баскетбол, самая титулованная команда страны сумела выиграть второй по статусу турнир Украины. На пути в финал «Будивельник» обыграл «Азовмаш» (105:55, 121:51), «Прометей» (72:66) и «Николаев» (82:71). Был клуб лучшим и в матче против «Черкасских Мавп» в главном поединке (93:70).

«Очень эмоционально и заслуженно попали в финал. Был свой рисунок игры. У Мавп был бы шанс, если бы не наше мастерство и эмоции сегодня. Но мы им не дали шанс. Задачи на чемпионат амбициозные. Много команд мотивированы и будут работать. Путь длинный. Нелегкая лига».

Напомним, «Будивельник» десять раз становился чемпионом Украины, вчерашняя победа в кубке стала для клуба четвертой.