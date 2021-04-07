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Баскетбол

Ягупова лидирует в голосовании за лучшего игрока сезона Евролиги

отАндрей Огородник

Апр 7, 2021 , ,
Алина Ягупова

Лучшая украинская баскетболистка Алина Ягупова близка к тому, чтобы второй год кряду стать лучшим игроком престижнейшего европейского женского турнира Евролиги.

На официальном сайте ФИБА, на котором проводится голосование за лучшего игрока, Алина Ягупова лидирует имея 37% отданных за неё голосов. Голосование продлиться до 12 апреля.

Также стоить отметить, что скорей всего украинка будет включена в символическую сборную сезона Евролиги, где она также лидирует имея 27% голосов среди игроков задней линии.

от Андрей Огородник

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