Ягупова лидирует в голосовании за лучшего игрока сезона Евролиги

Лучшая украинская баскетболистка Алина Ягупова близка к тому, чтобы второй год кряду стать лучшим игроком престижнейшего европейского женского турнира Евролиги.

На официальном сайте ФИБА, на котором проводится голосование за лучшего игрока, Алина Ягупова лидирует имея 37% отданных за неё голосов. Голосование продлиться до 12 апреля.

Также стоить отметить, что скорей всего украинка будет включена в символическую сборную сезона Евролиги, где она также лидирует имея 27% голосов среди игроков задней линии.