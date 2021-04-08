Михайлюк вошел в пятерку самых результативных украинцев выступавших в НБА

Результативная игра в исполнении Святослава Михайлюка в матче против «Шарлотт» позволила украинскому баскетболисту заработать 1000-ое очко в его карьере в НБА.
Для достижения отметки молодому баскетболисту понадобилось 145 матчей, в которых в среднем набирал 6,9 очков. Стоить отметить, что в скором времени Михайлюк может обойти легенду советского баскетбола Александра Волкова, который в свое время набрал в НБА 1029 очков.
Пятерка самых результативных украинцев в самой престижной баскетбольной лиге планеты выглядит следующим образом:
Виталий Потапенко (3995);
Алексей Лень (3985);
Станислав Медведенко (1390);
Александр Волков (1019);
Святослав Михайлюк (1002).