Михайлюк вошел в пятерку самых результативных украинцев выступавших в НБА

Результативная игра в исполнении Святослава Михайлюка в матче против «Шарлотт» позволила украинскому баскетболисту заработать 1000-ое очко в его карьере в НБА.

Для достижения отметки молодому баскетболисту понадобилось 145 матчей, в которых в среднем набирал 6,9 очков. Стоить отметить, что в скором времени Михайлюк может обойти легенду советского баскетбола Александра Волкова, который в свое время набрал в НБА 1029 очков.

Пятерка самых результативных украинцев в самой престижной баскетбольной лиге планеты выглядит следующим образом:

Виталий Потапенко (3995);

Алексей Лень (3985);

Станислав Медведенко (1390);

Александр Волков (1019);

Святослав Михайлюк (1002).