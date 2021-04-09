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Баскетбол

Десять очков оказалось недостаточными для Оклахомы, чтобы избежать очередного поражения

отАндрей Огородник

Апр 9, 2021 , ,
Святослав Михайлюк

Новый клуб украинского баскетболиста Святослава Михайлюка «Оклахома-Сити» продолжает разочаровывать своими результатами в рамках регулярного чемпионата НБА по баскетболу.

В матче против «Кливленда» клуб украинца потерпел разгромное поражение(102:129), которое стало для команды пятым кряду. Не помогла клубу достаточно неплохая игра в исполнении Святослава Михайлюка, который записал на свой счет 10 очков, 2 ассиста и 6 подборов за 29 с половиной минут игрового времени.

Вновь проиграв «Оклахома» опустилась на 13 место среди 15 команд Западной конференции, для украинца крайний матч стал 12 в составе «молний», в среднем за игру он набирает более десяти очков, что пока является лучшим показателем в его карьере.

от Андрей Огородник

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