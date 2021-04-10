Алексей Лень стал самым результативным украинцем в истории НБА

Украинский баскетболист Алексей Лень сегодня ночью сумел переписать украинскую историю НБА.

Пятнадцать очков, которые заработал сегодня ночью украинский баскетболист позволили ему не только догнать лучшего в истории НБА украинского баскетболиста Виталия Потапенко, но и обойти его. Если в звезды 90-х было за всю американскую карьеру 3995 очков, то сегодня Лень достиг отметки 4000 очков, став самым результативным украинцем, причем игрок находится в самом расцвете сил и имеет все шансы улучшить свои показатели.

Отметим, сегодняшний матч для Алексея Леня стал 509 в карьере. Текущий сезон восьмой для украинского баскетболиста в НБА.