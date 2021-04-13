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Баскетбол

Вашингтон обыграл лидера западной конференции

отАндрей Огородник

Апр 13, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Вашингтон Визардс, цвета которого защищает украинский баскетболист Алексей Лень сумел преподнести сенсацию в матче против лидера западной конференции «Юты Джаз».

Во многом исход встречи предрешила успешно проведенная вторая четверть, в которой столичный клуб заработал преимущество в 14 очков. Стоить отметить вклад в победу и нашего соотечественника, несмотря на то, что на его счету всего лишь три очка за пятнадцать минут, также он совершил 5 подборов и 2 передачи, а также 1 раз сфолил.

Юта – Вашингтон 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)

Отметим, для «Вашингтона» это третья победа в последних четырех матчах, до этого клуб имел серию поражений.

от Андрей Огородник

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