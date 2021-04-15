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Баскетбол

Четвертая победа Вашингтона в пяти последних матчах

отАндрей Огородник

Апр 15, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Несмотря на потерю шансов пробиться в плей-офф НБА клуб украинского баскетболиста Алексея Леня продолжает радовать своих болельщиков хорошей игрой в последних матчах регулярного чемпионата баскетбольной лиги.

Сегодня ночью «Вашингтон» обыграл бывший клуб Леня «Сакраменто», примечательно, что украинец был среди самых активных игроков встречи. На его счету 17 минут игрового времени, 8 очков, 1 ассист и 10 подборов. Также на его счету 1 блокшот и 4 потери.  Алексей Лень реализовал 3 из 5 двухочковых, не забил единственный трехочковый и попал 2 из 4 штрафных. Его показатель полезности – минус 4. 

«Вашингтон» сумел обыграть «Сакраменто» со счетом (123:111) и продолжает идти на 12 месте восточной конференции.

от Андрей Огородник

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