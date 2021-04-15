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Баскетбол

Результативность Михайлюка не спасла Оклахому от фиаско в матче против Голден Стэйт

отАндрей Огородник

Апр 15, 2021 , ,
Святослав Михайлюк

Серьезный кризис наметился в клубе украинского баскетболиста Святослава Михайлюка «Оклахомы-Сити» в регулярном чемпионате НБА.

Вчера команда украинца без шансов уступила «Голден Стэйт», проиграв с разницей чуть менее 40 очков (109:147). Для «Оклахомы-Сити» это восьмое поражение кряду, причем в апреле команда ещё не чувствовала вкуса побед.

Сам Святослав Михайлюк провел весьма неплохой поединок, как в плане результативности, так и других показателях. За 25 минут и 28 секунд он набрал 14 очков, сделал 3 ассиста и 5 подборов, допустил 2 потери.  Правда, его показатель плюс/минус составил -15. 

от Андрей Огородник

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