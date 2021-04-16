Известный сербский специалист войдет в тренерский штаб Прометея

Каменский «Прометея» собирает достаточно звездный по меркам украинской Суперлиги тренерский состав.

Ранее уже сообщалось, что клубу с Каменского удалось пригласить одного из лучших тренеров Израиля последнего десятилетия Ронена Гинзбурга. Впечатляет и имя его ассистента в клубе, как сообщает пресс-служба «Прометея» в штаб команды вошел Миленко Богичевич.

Напомним, для сербского специалиста украинский чемпионат хорошо знакомый. В свое время он работал в тренерском штабе Саши Обрадовича в БК «Донецк» с 2010 по 2012 года. К слову, в первом матче под руководством Гинзбурга «Прометей» разбил «Николаев» 110:82. Сегодня клуб встречается против «Черкасских Мавп».