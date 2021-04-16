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Баскетбол

Украинская баскетболистка — второй год кряду лучшая в Европе

отАндрей Огородник

Апр 16, 2021 , ,
Алина Ягупова

Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова, которая защищает цвета турецкого «Фенербахче», признана лучшей баскетболисткой сезона главного турнира Европы — Евролиги.

На официальном сайте ФИБА завершилось голосование по результатам которого Алина Ягупова была названа  MVP сезона. В среднем она набирала 20,6 очков, 7,6 подбора и 4,4 передачи за игру, а её клуб вышел в полуфинал турнира.

Стоить отметить, что Алина Ягупова второй год кряду признается лучшей в Европе. Из украинских клубов, лишь киевское «Динамо» в 1992 году доходило до финала женской Евролиги.

от Андрей Огородник

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