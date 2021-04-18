Вашингтон выиграл четвертый матч кряду. Алексей Лень получил травму

Неоднозначным выдался матч для украинского баскетболиста Алексея Леня.

В противостоянии с «Детройтом» украинский центровой сумел набрать восемь очков, но из-за травмы был вынужден покинуть паркет досрочно. Сегодня должны стать известны детали серьёзности травмы.

Без украинца в составе «Вашингтон» сумел довести поединок до победного конца, причем победа стала для клуба четвертой кряду.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс (23-33) — Детройт Пистонз (17-40) 121:100 (27:27, 34:28, 32:25, 28:20)

Уизардс: Бил (37), Смит (16), Уэстбрук (15 + 14 подборов + 11 передач), Лопес (15), Лэнь (8)