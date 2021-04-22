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Баскетбол

Михайлюк провел один из своих лучших матчей текущего сезона

отАндрей Огородник

Апр 22, 2021 , ,
Святослав Михайлюк

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел блестящий поединок против «Индианы», но увы, этого не хватило для положительного результата.

Новый клуб украинца «Оклахома-Сити» потерпел двенадцатое поражение кряду, на этот раз проиграв шесть очков «Индиане» (116:122).

За 36 минут 12 секунд, которые Михайлюк провел на паркете он заработал 20 очков, сделал 4 ассиста, 9 подборов и 2 блокшота. Также на его счету 5 потерь. 

Отметим, лучшим матчем украинца остается поединок против «Торонто», в котором он набрал 22 очка.

от Андрей Огородник

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