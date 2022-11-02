Багатскис: Близнюк и Пустовой попросили не вызывать их по личным обстоятельствам

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис объяснил, почему в составе команды, которая готовиться к отборочным матчам чемпионата мира-2023 с Нидерландами и Исландией, не будет Артема Пустового, Богдана Близнюка и Дмитрия Скапинцева.

«Относительно Дмитрия Скапинцева, у него есть реальные шансы закрепиться в команде G-Лиги и быть на виду у команд НБА и я как тренер с пониманием отношусь к этой ситуации. Здесь я хочу повторить свои слова, что сборная помогает игрокам показать свои сильнейшие качества. Все всегда хотят больше минут, но в сборной каждая минута под прицелом, и ты можешь выйти на новый уровень. Ситуация Скапинцева как раз это подтверждает».

Напомним, в список команды Багатскиса вошли 13 игроков. Среди них баскетболисты Прометея – Лукашов, Сидоров, Санон, Ткаченко и Липовой.

11 ноября Украина в Алмире сыграет против сборной Нидерландов, а 14 ноября в домашнем матче в Риге будет принимать команду Исландии.

С 7 очками после 6 матчей Украина занимает пятое место в отборочной группе L. На чемпионат мира выходят три лучшие команды из группы. До завершения отбора командам осталось провести по четыре игры.