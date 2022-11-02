Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Баскетбол

Багатскис: Украинцы в Будивельнике не получают больших минут. Я не знаю, что они покажут. Это касается и игроков Прометея

Айнарс Багатскис, fbu.ua

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал слабую игровую практику некоторых сборников, вызванных на отборочные матчи чемпионата мира-2023 с Нидерландами и Исландией.

Читайте также: Багатскис: Близнюк и Пустовой попросили не вызывать их по личным обстоятельствам

Напомним, в список команды Багатскиса вошли 13 игроков. Среди них баскетболисты Прометея – Лукашов, Сидоров, Санон, Ткаченко и Липовой. Также в сборную вызвали двух игроков Будивельника — Крутоуса и Боброва.

11 ноября Украина в Алмире сыграет против сборной Нидерландов, а 14 ноября в домашнем матче в Риге будет принимать команду Исландии.

С 7 очками после 6 матчей Украина занимает пятое место в отборочной группе L. На чемпионат мира выходят три лучшие команды из группы. До завершения отбора командам осталось провести по четыре игры.

Источник: sportarena.com

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол