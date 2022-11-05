Будивельник разгромил Черкасские Мавпы в Суперлиге

Будивельник разгромил в очередном туре Суперлиги Черкасские Мавпы — 84:57.

Встреча состоялась в рамках киевского бабла. За Будивельником остались все четверти в матче — особенно стоит отметить заключительную 10-минутку, в которой хозяева переиграли оппонентов с разницей в 14 очков.

Для Будивельника это третья победа в трех матчах сезона. Черкасские Мавпы замыкают таблицу Суперлиги с четырьмя поражениями.

Завтра у команды Дмитрия Забирченко состоится дерби с Киев-Баскетом. Черкасский клуб, в свою очередь, сразится с Днепром.

Суперлига

Будивельник — Черкасские Мавпы — 84:57 (18:8, 19:17, 27:26, 20:6)

Будивельник: Конев (21 + 12 подборов), Никитин (20 + 10 подборов), Сандул (15 + 14 подборов), Сафонов (11), Кольченко (7), Кабанов (5), Хохоник (2 + 8 подборов), Зайцев (2), Рахметов (1)

Черкасские Мавпы: Пошабля (14 + 6 передач), Скира (14 + 7 подборов), Липовцев (9), Руслов (5), Назаренко (5 + 7 подборов), Кузнецов (4), Плясов (4), Лакомов (2)