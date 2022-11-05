Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Баскетбол

Будивельник разгромил Черкасские Мавпы в Суперлиге

Будивельник — Черкасские Мавпы, ФБУ

Будивельник разгромил в очередном туре Суперлиги Черкасские Мавпы — 84:57.

Встреча состоялась в рамках киевского бабла. За Будивельником остались все четверти в матче — особенно стоит отметить заключительную 10-минутку, в которой хозяева переиграли оппонентов с разницей в 14 очков.

Для Будивельника это третья победа в трех матчах сезона. Черкасские Мавпы замыкают таблицу Суперлиги с четырьмя поражениями.

Завтра у команды Дмитрия Забирченко состоится дерби с Киев-Баскетом. Черкасский клуб, в свою очередь, сразится с Днепром.

  • Суперлига

Будивельник — Черкасские Мавпы — 84:57 (18:8, 19:17, 27:26, 20:6)

Будивельник: Конев (21 + 12 подборов), Никитин (20 + 10 подборов), Сандул (15 + 14 подборов), Сафонов (11), Кольченко (7), Кабанов (5), Хохоник (2 + 8 подборов), Зайцев (2), Рахметов (1)

Черкасские Мавпы: Пошабля (14 + 6 передач), Скира (14 + 7 подборов), Липовцев (9), Руслов (5), Назаренко (5 + 7 подборов), Кузнецов (4), Плясов (4), Лакомов (2)

Источник: sportarena.com

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол